Le complexe Mohammed V “délogé” à Saint-Pétersbourg

vendredi, 15 juin, 2018 à 17:55

Saint-Pétersbourg – Le stade de Saint-Pétersbourg a pris, le temps de la rencontre Maroc-Iran au mondial russe, les allures du complexe sportif Mohammed V avec plus de fans apportant un soutien poussif aux Lions de l’Atlas donnant l’impression qu’ils évoluaient à domicile afin de forcer le destin pour la qualification au second tour.

Les travées du joyau de l’ancienne capitale des Tsars, érigé sur l’île homonyme, ont été baignées de rouge et de vert, et l’enceinte, transformée en véritable chaudron, est devenue une occasion de fête au rythme des aires populaires accompagnés des fameux instruments de percussions tambours et dabourka et des “Olé, olé, olé, olé, allez, allez” que les supporteurs marocains scandaient à chaque fois que les joueurs sur l’aire de jeu avaient besoin d`un coup de pouce, d’un “dopant” pour ne pas perdre le fil du match mais en vain. Le but assassin contre son camp de Bouhaddouz a porté l’estocade aux espoirs des Marocains.

“C’est merveilleux de voir des milliers de marocains, en l’espace de quelques jours, animer la ville se pavanant en tenue traditionnelle, Djellaba et Tarbouches rouges, chantant et dansant”, a indiqué à la MAP Karim, employé dans une sandwicherie (chawarma) située sur la “Place Plochad Vastanya” dans le cœur de Saint-Pétersbourg et passage obligé donnant sur le boulevard Nevsky, l’équivalent des Champs Elysées à Paris.

Enveloppés dans le drapeau national, les visages peints aux couleurs nationales et portant les maillots de la sélection, ils n’ont pas lésiné sur les moyens pour donner de la voix dans un antre, qui sentait comme un doux parfum du pays, porter leurs favoris vers la première victoire capitale, “un premier pas vers la qualification, et vivre cette joie en ce jour de fête”, assure Hassan B. venu de Khouribga.

Deux jours avant le match, les fans marocains avaient déjà commencé à déferler sur la cité impériale du nord de la Russie avant l’arrivée, à partir de jeudi, du gros contingent à bord de dix vols directs du Royaume pour investir en des cortèges d’aller et retours les principaux boulevards et centre-ville et entamer, dans une ambiance bon enfant comme pour s’échauffer les gossiers pour l’entrée en scène, la fête plus joyeuse et plus conviviale en dehors de l`enceinte du stade.

Hamid, qui a débarque trois jours avant en provenance de Marrakech avec son épouse avec, dans leurs bagages, tous les instruments nécessaires pour une part d’animation était des plus certains que l’équipe nationale “allait passer, sans encombre, ce premier obstacle, pour un meilleur parcours”.

Ibtissam, sa seconde moitié, était dans la même veine. “Je n’ai pas hésité un moment pour faire ce long voyage afin de soutenir les Lions dont je n’ai raté aucun match au Maroc”, a-t-elle affirme avec un profond regret d’autant qu’elle avait escompté prolonger son séjour en Russie aussi longtemps que les marocains resteraient en compétition.