Concours officiel de saut d’obstacles : La cavalière Ghita Quebbou remporte le Prix SAR la Princesse Lalla Khadija

lundi, 1 juillet, 2019 à 12:58

Rabat – La cavalière Ghita Quebbou a remporté, dimanche à Rabat, le Prix SAR la Princesse Lalla Khadija, comptant pour le Concours officiel de saut d’obstacles, organisé du 28 au 30 juin par la Garde Royale, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), à la carrière Hassan II au Méchouar.

La cavalière, montant le cheval “Pialoto RPB”, a terminé sans faute à l’issue de cette épreuve de la catégorie junior qualificative pour le championnat national qui entre dans le cadre de la Semaine du cheval.

Cet événement sportif, tenu sous l’égide de la Fédération royale marocaine des sports équestres, connaîtra la participation des plus éminents cavaliers des différents clubs nationaux.

Plusieurs Prix étaient au menu de cette manifestation sportive, dont les épreuves se sont déroulées vendredi et samedi, notamment le Prix Feu SM Hassan II et le Prix Feue la Princesse Lalla Amina.

Le programme comprend également les Prix des FAR, de la Garde Royale, de l’Administration de la Défense nationale, de la Fédération royale marocaine des sports équestres, de la Fédération royale marocaine de polo, de l’Inspection de Cavalerie des FAR, du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.