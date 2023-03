Coup d’envoi à Salé du 18e Rallye national du Corps diplomatique accrédité au Maroc

vendredi, 3 mars, 2023 à 12:58

Niamey-L’Africa focus group relevant de la coalition mondiale contre Daech, coprésidé par le Maroc, les Etats-Unis, l’Italie et le Niger, a adopté, jeudi, à l’issue de sa réunion de deux jours, tenue à Niamey, son plan d’action de soutien aux Etat africains pour lutter contre les menaces des groupes terroristes et autres acteurs non étatiques dont les mouvements séparatistes qui menacent la sécurité et la stabilité dans le continent.