Covid-19/Espagne: la Liga envisage de reprendre la compétition en juin

lundi, 4 mai, 2020 à 17:35

Madrid – La Liga a annoncé, lundi, son intention de reprendre la compétition en juin prochain, alors que les équipes du championnat espagnol, suspendu depuis la mi-mars à cause de la propagation du nouveau coronavirus, vont retourner à l’entrainement cette semaine.

“Le retour aux entraînements a été échelonné entre l’entraînement individuel et les entraînements en groupe, jusqu’à la reprise de la compétition, prévue pour juin”, a précisé LaLiga dans un communiqué.

“Les circonstances actuelles sont inédites, mais nous espérons recommencer à jouer en juin et finir notre saison 2019-2020 cet été”, a souligné le président de LaLiga, Javier Tebas, cité dans le communiqué.

Les footballeurs professionnels d’Espagne seront soumis, à partir de mardi, à des tests de dépistage du nouveau coronavirus, et pourront reprendre l’entraînement 48 heures après avoir obtenu leur résultat négatif.

Les autorités sanitaires et sportives du pays ont donné leur feu vert, et LaLiga, la fédération espagnole (RFEF) et des experts médicaux ont conjointement élaboré un protocole de retour à l’entraînement, en vue de garantir la plus grande sécurité pour la santé de toutes les personnes impliquées, a noté le communiqué.

Ce plan durera environ un mois et sera décliné en différentes phases qui resteront sujettes au plan de désescalade établi par le gouvernement, a poursuivi la même source.

Le gouvernement espagnol a lancé ce lundi son plan de déconfinement “progressif” en quatre phases. Concernant les sportifs professionnels, cela comprend le retour à l’entraînement individuel et l’entraînement basique dans les ligues professionnelles.

Selon les données de LaLiga, le football professionnel représente 1,37% du PIB espagnol et génère 185.000 emplois.