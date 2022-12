L’Académie Mohammed VI, fruit d’une vision royale éclairée pour le développement du football national (Nasser Larguet)

mercredi, 14 décembre, 2022 à 21:47

Casablanca – L’Académie Mohammed VI de football, qui est l’une des clés importantes du succès de la sélection nationale au Mondial-2022, est le fruit d’une vision royale éclairée pour le développement du football national grâce à une formation préalable de qualité, a indiqué, mercredi, l’ancien directeur de l’Académie, Nasser Larguet.

C’est un projet structurant qui a été initié par SM le Roi Mohammed VI pour booster la formation de futurs footballeurs marocains de haut niveau, a relevé M. Larguet dans un entretien à la MAP.

L’objectif premier de ce projet modèle est de permettre à de jeunes joueurs marocains formés localement au Maroc de faire du football leur métier et aussi alimenter les différentes équipes nationales jeunes et moins jeunes pour les compétitions de très haut niveau, a-t-il expliqué.

S’agissant de la formation au sein de l’Académie, M. Larguet a fait savoir que cette structure, qui accueille des enfants à partir de l’âge de 12 ans jusqu’à 18 ans, repose sur trois volets.

Après le recrutement qui est très important, a-t-il souligné, le premier volet de la formation au sein de l’Académie concerne l’éducation. “On apprend aux enfants le respect, le goût de l’effort, du travail, et que tous les jours, ils doivent être meilleurs le lendemain”, a-t-il précisé.

S’agissant du volet scolaire, il a relevé que l’Académie permet aux bénéficiaires d’avoir une scolarité adaptée, notant le bon niveau scolaire des élèves dont certains ont eu leur baccalauréat avec mention.

Pour ce qui est du troisième volet relatif à la formation dans la pratique footballistique, il a fait savoir qu’il concerne le développement des capacités des bénéficiaires sur les plans mental, tactique, technique et physique.

Il a ajouté que l’Académie dispose d’infrastructures et d’installations de très haut niveau grâce à SM le Roi, afin de permettre aux jeunes talents de développer leur potentiel et de leur garantir toutes les conditions de réussite.

M. Larguet a exprimé sa fierté de voir des footballeurs formés à l’Académie Mohammed VI jouer au plus haut niveau, notant que “grâce à eux, l’Académie est considérée aujourd’hui comme un élément qui contribue à la réussite de l’équipe nationale au Mondial”.

“Je suis content qu’au bout de 10 ans, on a quatre joueurs de l’équipe nationale qui sont passés par l’Académie: un gardien de but, un défenseur, un milieu de terrain et un attaquant. C’est que du bonheur!”, s’est-t-il réjoui.

Pour ce qui est de l’exploit historique réalisé par les Lions de l’Atlas, qualifiés pour le dernier carré de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’ancien directeur technique national a souligné que “c’est un bel exploit qui est le fruit d’un travail qui a été fait depuis un certain temps”.

M. Larguet a salué le grand travail réalisé par la Fédération royale marocaine de football et par son président Fouzi Lekjaa, notant qu’il y a désormais “une continuité d’une philosophie, d’une politique technique, qui donnent leurs fruits”.

Il a également évoqué le rôle du sélectionneur national Walid Regragui dans cet exploit, notant “que c’est le bon coach au bon moment, qui a su trouver les mots et su faire jouer son équipe pour arriver à ce niveau”.

La création de l’Académie Mohammed VI de Football, qui a mobilisé des investissements de l’ordre de 140 millions de dirhams, est l’expression de la Haute Sollicitude accordée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la question sportive en général, et au développement de la pratique footballistique en particulier.

S’étendant sur une superficie d’environ 18 hectares, l’Académie Mohammed VI de Football a pour objectif de contribuer à la sélection et à la formation de footballeurs de haut niveau, à travers un système éducatif alliant sport et études.

L’Académie Mohammed VI de Football a été construite et équipée selon les standards en vigueur dans les centres de formation professionnelle européens de classe mondiale, avec comme objectif être à l’écoute de la jeunesse marocaine et lui assurer les conditions idoines pour l’acquisition d’une formation sportive académique lui permettant d’évoluer au sein des plus grands clubs de football au Maroc et en Europe.