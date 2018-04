Le Marathon des sables, une odyssée sportive saharienne à connotation écologique

samedi, 14 avril, 2018 à 10:57

.-Par: Anouar AFAJDAR -.

Errachidia – Actuellement, le sport s’approprie de plus en plus la fonction de ce “moraliste” qui ne cesse de susciter des réflexions sur notre manière de se comporter envers nous-mêmes, envers les autres, mais surtout vis-à-vis de la nature. C’est précisément dans cette lignée que s’inscrit le Marathon des Sables (MDS).

Les uns viennent pour décrocher le titre, les autres pour vivre une expérience sans précédent dans un désert marocain “magique”, mais tous doivent s’engager concrètement à respecter l’environnement et véhiculer des messages écologiques, sensibilisant tout un chacun à respecter la nature. Telle est la devise du MDS.

“La caravane du MDS ne doit laisser aucune trace dans le désert. Aucune !”, a d’emblée clarifié le Français Patrick Bauer, directeur de cet événement.

Conscient de l’importance de cette problématique, il a affirmé, dans une déclaration à la MAP, “qu’un tel rassemblement sportif ne peut se dérouler sans une conscience aiguë de la nécessité absolue de protéger l’environnement pour les futures générations”.

C’est bel et bien dans ce sens que les organisateurs donnent des instructions rigoureuses qui doivent être respectées à la lettre. Numérotation des bouteilles d’eau, utilisation de sacs poubelles écologiques, ramassage et destruction systématiques des déchets, four incinérateur à auto combustion pour détruire les déchets et utilisation croissante de l’énergie solaire sont autant de mesures qui reflètent cette conscience du devoir de préserver la grandeur et la virginité des paysages visités par le MDS.

Pour aboutir à cette fin, tout le monde (autorités publiques, organisateurs, participants, spectateurs) s’investit à mener un combat sans merci contre toute acte, si minime soit-il, pouvant nuire à la nature.

C’est dans ce sens que le chargé des Raids et rallyes et manifestations similaires au ministère du Tourisme, Mohamed Belemlih, a fait savoir que son ministère s’engage à assurer l’intermédiaire entre les organisateurs et toutes les autorités administratives concernées, à condition de respecter un cahier de charge.

“Nous veillons à faciliter la tâche aux organisateurs et leur simplifier les démarches pour avoir leurs autorisations”, a déclaré M. Belemlih à la MAP, précisant qu’”en contrepartie, il faut respecter un cahier de charge, dont le respect de l’environnement constitue la cheville ouvrière”.

Le Marathon des Sables, dont la 33ème édition se déroule du 06 au 16 avril aux régions d’Errachidia, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, est l’exemple concret des compétitions sportives qui veillent sur les alliances heureuses entre le sport et l’environnement, tout en mettant en place les bases d’un respect à plusieurs dimensions.