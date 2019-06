Les Lions de l’Atlas en quête d’un titre continental pour confirmer la bonne santé du football national

vendredi, 28 juin, 2019 à 13:54

.- Par Jihad BENCHEKROUN – .

Rabat – L’équipe nationale de football prend actuellement part en Égypte à la Coupe d’Afrique des Nations, avec l’objectif de remporter le titre continental, quarante-trois ans après le premier et dernier sacre.

La participation à ce rendez-vous continental intervient près d’une année après une qualification historique à la Coupe du Monde de Russie, où les Lions de l’Atlas ont manqué de chance mais ont tout de même fait bonne impression face à de grandes équipes comme l’Espagne ou le Portugal.

Au niveau des clubs marocains, l’embellie est bien réelle. Le WAC a été champion d’Afrique en 2017, tandis que le Raja a remporté en 2018 la Coupe de la Confédération, avant de battre en Super-Coupe l’Espérance Sportive de Tunis.

Cette année encore, le Wydad est parvenu à se hisser en finale de la Ligue des Champions, tandis que la Renaissance de Berkane a disputé la finale de la Coupe de la Confédération (perdue contre le Zamalek), sans oublier la bonne prestation de la Hassania Agadir, qui a été sortie la tête haute par les cette même équipe du Zamalek.

Avec l’émergence de plusieurs talents en herbe et le recrutement de quelques bons joueurs africains, les clubs marocains semblent mieux armés qu’auparavant pour s’imposer lors des différentes joutes africaines.

Il faut dire aussi que le travail réalisé par la fédération royale marocaine de football (FRMF) depuis quelques années commence aussi à donner ses fruits, surtout en matière d’infrastructures sportives et de formation.

Tout n’est pas parfait tout de même, un travail supplémentaire au niveau du corps arbitral et une meilleure programmation du championnat national sont plus que jamais nécessaire pour aller de l’avant et mettre un terme aux polémiques de fin de saison engendrées par une programmation pas très au point des matches du championnat.

En Égypte, il est permis de rêver, le Onze national inclut des talents indéniables, tels que le duo de l’Ajax Amsterdam, Ziach et Mezraoui, qui ont signé une saison époustouflante avec à la clé un doublé coupe-championnat et une demi-finale de Champions League. Le feu follet Soufiane Boufal a été l’un des meilleurs dribbleurs cette année en Europe, alors que le dernier venu Oussama Idrissi, sociétaire d’AZ Alkmaar, n’attend que l’occasion pour exploser.

La présence de valeurs sûres comme Benatia et Mrabet apporte aussi une certaine sérénité au groupe.

Pour encadrer tout ce beau monde, un coach aguerri et expérimenté en la personne du Français Hervé Renard, qui a déjà remporté la CAN avec deux sélections différentes et dont l’expérience en Afrique pourrait être d’une grande utilité pour les Lions de l’Atlas.

La stabilité du groupe, dont la majorité des joueurs jouent ensemble en sélection depuis plus de trois ans, est aussi un gage de sécurité pour le Onze national.

On notera aussi le travail effectué par la FRMF et son président, Faouzi Lakjaa, pour défendre les intérêts des clubs marocains et opérer un changement profond au sein de la CAF, dont il est le vice-président.

Bref, tous les ingrédients sont là pour réussir une bonne CAN et, pourquoi pas, glaner une deuxième étoile continentale et rendre fier plus de de trente millions de passionnés du ballon rond.

Allez les lions !