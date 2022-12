L’exploit du Maroc au Mondial, une “source d’inspiration” en Afrique et au Moyen-Orient (Fédération sépharade américaine)

lundi, 12 décembre, 2022 à 15:41

New York – La qualification méritée de la sélection marocaine en demi-finale de la Coupe du monde de football au Qatar représente une “source d’inspiration” en Afrique, au Moyen-Orient et dans le monde, a souligné Jason Guberman, président de la Fédération sépharade américaine (ASF).

“Ce succès bien mérité est une inspiration non seulement pour les musulmans et juifs marocains, mais aussi pour les peuples en Afrique, au Moyen-Orient et dans le monde qui admirent l’excellence individuelle et le pouvoir d’une coopération volontaire pour réaliser un objectif commun”, a indiqué M. Guberman dans une déclaration à la MAP.

Il a relevé que le Maroc, à travers cet exploit, devient le premier pays africain à se qualifier en demi-finale de la Coupe du monde, notant que ce succès met en évidence la fierté d’appartenir à l’Afrique et rappelle la vision de SM le Roi Mohammed VI en ce sens.

“C’est un moment où le monde doit prendre note de la marocanité, un modèle pluraliste et une identité nationale indivisible forts de ses affluents arabo-islamique, amazigh, saharien, andalous, hébraïque et méditerranéen”, a souligné le président de l’ASF.

Il a par ailleurs indiqué que les séfarades marocains d’Amérique, d’Israël et du monde entier se joignent à leurs compatriotes pour célébrer le parcours historique des Lions de l’Atlas dans la grand-messe du ballon rond.