Ligue des champions d’Afrique : Large victoire du Wydad de Casablanca face à l’Asec Mimosas

vendredi, 11 janvier, 2019 à 17:36

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, a procédé, vendredi à la commune rurale d’Ouled Settout (province de Nador), au lancement des travaux de construction et d’équipement d’une station de pompage d’appoint en rive gauche sur l’oued de la Moulouya.