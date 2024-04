Le Marathon international de Rabat se positionne parmi les plus grandes manifestations sportives internationales (organisateurs)

jeudi, 4 avril, 2024 à 23:31

Les relations entre le Maroc et la France sont vouées à “un avenir aussi fort et fructueux que notre passé commun”, a affirmé jeudi à Casablanca le ministre délégué chargé du Commerce extérieur, de l’Attractivité, de la Francophonie et des Français de l’étranger, Franck Riester.