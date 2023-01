Le Maroc privé de participation au CHAN2023 : l’Algérie est un obstacle permanent à l’intégration maghrébine et africaine (Agence de presse argentine)

samedi, 14 janvier, 2023 à 21:08

Buenos Aires – La privation de l’équipe nationale marocaine de football de participer au Championnat d’Afrique des joueurs locaux “CHAN-2023”, organisé en Algérie, est une illustration flagrante que l’Algérie représente un obstacle permanent à l’intégration et à la paix au Maghreb et en Afrique, écrit l’agence de presse argentine “Alternative Press Agency”.

Sous le titre “L’Algérie, pays hôte de la Coupe d’Afrique de football, fait d’une manifestation sportive une arène pour régler ses différends politiques avec le Maroc”, l’agence souligne dans un article signé par l’écrivain Adalberto Carlos Agozino, que les efforts déployés par le président de la FIFA, Gianni Infantino et le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, pour persuader le régime algérien d’accorder une autorisation exceptionnelle à l’avion de l’équipe nationale marocaine, ont été vains.

Dans ce sillage, l’agence de presse argentine rappelle que c’est l’Algérie qui avait unilatéralement fermé ses frontières terrestres avec le Maroc en 1994, retiré son ambassadeur à Rabat en 2022 et fermé son espace aérien aux avions immatriculés dans le Royaume.

Cet acte sans précédent dans la diplomatie internationale, entre deux pays qui ne sont pas en état de guerre, et qui participent simplement à des compétitions sportives internationales, est une nouvelle preuve que “le régime algérien méprise le droit international et les pratiques diplomatiques”, précise Alternative Presse Agency, notant que l’Algérie ne rate aucune occasion pour alimenter les tensions et attenter davantage aux relations bilatérales avec son voisin, le Maroc.

En privant le Maroc de la participation au CHAN, l’Algérie aura privé le peuple marocain et tous les fans de football du monde entier de prendre plaisir à suivre une équipe nationale marocaine qui a signé un magnifique parcours dans la Coupe du monde au Qatar et écrit de nouvelles pages glorieuses dans l’histoire du ballon rond.

L’Agence de presse alternative relève que la FIFA et la CAF doivent répondre aux infractions commises par l’Algérie contre le Maroc par des sanctions sévères contre le pays hôte.