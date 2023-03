Le Maroc, terre de football, dispose de stades et d’infrastructures modernes pour organiser le Mondial conjointement avec l’Espagne et le Portugal (journaliste sénégalais)

vendredi, 17 mars, 2023 à 11:21

Dakar – Le Royaume du Maroc, terre de football, dispose de stades et d’infrastructures modernes à même de satisfaire les inspecteurs de la FIFA pour organiser le Mondial 2030 conjointement avec l’Espagne et le Portugal, a affirmé le journaliste sénégalais, Ibrahima Diop, directeur de publication du Magazine “l’Equipe Type”.

Le Maroc grâce à la vision de SM le Roi Mohammed VI a investi dans les infrastructures de sport et de transport modernes, a souligné M. Diop dans une déclaration à la MAP, ajoutant que l’organisation de cette Coupe du monde, une fois attribuée à ces 3 pays, aura lieu dans 2 continents: l’Europe et l’Afrique.

“En scrutant ces 3 pays géographiquement très proches, une telle organisation trouverait toute sa pertinence”, a-t-il dit, notant qu’il est plus aisé de rallier

l’Espagne, le Maroc et le Portugal que le Mexique, les Etats-Unis et le Canada, bien que la FIFA leur ait déjà attribué l’organisation de la prochaine Coupe du monde en 2026.

“Comme si le Maroc s’était préparé à cela, car après des candidatures avortées, l’heure est enfin arrivée”, a estimé le Chroniqueur au groupe Sen Medias.

“Le Maroc n’est plus à présenter sur la planète foot. Les exploits réalisés par les Lions de l’Atlas lors de la Coupe du Monde Qatar 2022 sont encore dans les mémoires. Première nation africaine par le classement FIFA, mais aussi par la place occupée à la suite de cette coupe du monde. Jamais un pays africain

n’avait atteint les demi-finales de l’épreuve”, a relevé M. Diop, également Consultant en sport à la télévision Yeuggle TV.

Le Maroc compte désormais dans la cartographie du football mondial et plus de 2 milliards de téléspectateurs connaissent ce pays et peuvent le situer géographiquement après avoir vibré devant les exploits répétés de Ziyech, Amrabat, Mazraoui ou Hakimi, a expliqué le journaliste sénégalais.

Revenant sur les infrastructures, il a précisé qu'”une coupe du monde demande de la mobilité car comme on l’a vu au Qatar, les officiels doivent pouvoir rallier les stades sans grosse difficulté. Tramways, trains à grande vitesse, avions, tout ceci est visible et accessible aux populations. De Casablanca à Rabat en passant par Marrakech, Tanger ou Tétouan, la notion de distance n’existe plus au Maroc”.

“Les infrastructures touristiques ne sont plus à démontrer, conjuguées avec la légendaire hospitalité des populations, le public de connaisseurs, la douceur du climat sont autant d’ atouts à faire valoir”, a encore affirmé M. Diop.

En matière de sécurité, le Royaume offre toutes les garanties pour une compétition de cette envergure, a-t-il poursuivi, soulignant que le Maroc dispose aussi d’un savoir-faire en matière d’organisation d’événements sportifs de grande ampleur. Le dernier Mundialito des clubs en est la preuve éclatante, c’est le cas également pour le CHAN organisé avec brio en 2018″.

Concernant l’Espagne, le journaliste sénégalais a rappelé que ce pays a déjà une solide expérience en matière d’organisation des grands événements mondiaux comme les Jeux Olympiques et la Coupe du monde en 1982, précisant que la qualité des infrastructures et le vécu sont à prendre en considération.

“Le Portugal aussi dispose d’installations sportives modernes”, a-t-il insisté, expliquant que sur l’échiquier du monde du football, le Portugal dispose d’un excellent ambassadeur et qui compte parmi les meilleurs footballeurs de l’histoire. Il s’agit de Cristiano Ronaldo, “un excellent produit marketing pour vanter la candidature de ces 3 pays. Il s’y ajoute l’ancien Ballon d’Or, Luis Figo et l’emblématique coach, José Mourinho”, a-t-il fait noter.