Match de gala à Laâyoune: Les légendes du Ballon rond célèbrent la Marche Verte

mercredi, 7 novembre, 2018 à 12:20

Laâyoune – Le stade Cheikh Mohamed Laghdaf à Laâyoune a été de nouveau la destination privilégiée d’une pléiade de légendes vivantes du Ballon rond mondial qui ont participé, mardi, à un match de gala pour fêter avec le peuple marocain le 43è anniversaire de la glorieuse Marche Verte.

Des dizaines de grands noms ayant marqué durant plusieurs années de leur empreinte le football marocain, africain et mondial ont offert à la population de la ville de Laâyoune un spectacle haut en couleur, lors de cette manifestation sportive, placée sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Organisé par l’Association sportive des Frères d’appui aux jeunes et aux œuvres charitables et sociales, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, ce match qui s’est déroulé en présence de plus de 20.000 spectateurs a opposé l’équipe des anciens joueurs arabes et africains à celle des anciens du reste du monde.

Y ont pris part de figures emblématiques du football, telles que les Brésiliens Cafu, Rivaldo, Ronaldinho, le Ghanéen Abedi Pelé, le Camerounais Roger Milla, l’Américain Cobi Jones, l’Egyptien Nadir El Sayed, le Saoudien Saaed Al Owairan, l’Irakien Nashat Akram, le Tunisien Zoubaier Baya, outre les Marocains Said Chiba, Merry Krimau et d’autres vedettes du ballon rond.

Cette rencontre footballistique s’est soldée par le score de 4 à 2 au profit de l’équipe des anciens joueurs arabes et africains.

Dès leurs arrivées dans la capitale des provinces du Sud, un accueil des plus enthousiaste a été réservé à ces stars qui ont tenu à assister à ce grand rendez-vous, pour partager avec le public des instants de joie et de bonheur et revivre les souvenirs d’un passé proche.

Lors d’une conférence de presse, tenue lundi à Marrakech, ces stars du football mondial ont souligné que ce match constitue pour eux une occasion pour s’enquérir du grand progrès réalisé dans les provinces du sud du Royaume en général, et dans la ville de Laâyoune en particulier.