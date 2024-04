Meeting international Moulay El Hassan de para- athlétisme : Des formations au profit d’entraîneurs et d’arbitres nationaux et internationaux

jeudi, 25 avril, 2024 à 11:44

Marrakech – Le Comité International Paralympique (IPC), en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine des Sports pour Personnes en Situation de Handicap (FRMSPSH) a organisé, du lundi au mercredi, des sessions de formations au profit d’entraîneurs, de classificateurs et d’arbitres nationaux et internationaux en cécifoot et en para- athlétisme.