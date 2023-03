Mondial-2030: L’expérience et les infrastructures du Maroc, une grande valeur ajoutée à la candidature Maroc-Espagne-Portugal (Tarak Dhiab)

vendredi, 17 mars, 2023 à 21:19

Doha – La situation géographique, les réalisations et les infrastructures du Maroc, ainsi que son expérience dans l’organisation de grands événements, constituent une grande valeur ajoutée au dossier de candidature conjoint Maroc-Espagne-Portugal pour accueillir la Coupe du monde de football 2030, a déclaré l’ancienne star de l’équipe nationale tunisienne de football, Tarak Dhiab.

Le Maroc est qualifié pour vivre cette expérience compte tenu de sa proximité géographique avec l’Europe et de ses infrastructures (stades, hôtels…), ainsi que de son expérience dans l’accueil de nombreux grands événements internationaux, a indiqué le chroniqueur pour les chaînes beIN SPORTS, dans une déclaration à la MAP.

L’ancien capitaine des Aigles de Carthage a souligné qu’il est temps pour l’Afrique du Nord d’avoir l’honneur d’organiser la Coupe du monde, “et le Maroc est le pays le mieux préparé à tous les niveaux pour cette expérience”, rappelant, par la même occasion, les acquis réalisés par le football marocain, notamment la qualification des Lions de l’Atlas en demi-finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar dans un exploit sans précédent en Afrique et dans le monde arabe.

Il a ajouté que la candidature conjointe se distingue par plusieurs atouts, notamment la proximité géographique entre l’Espagne, le Maroc et le Portugal, ainsi que la qualité des infrastructures et des équipements touristiques, notant que la proximité figurait parmi les points ayant marqué l’organisation de la Coupe du monde de la FIFA (Qatar 2022).

M. Dhiab a mis en avant que la candidature conjointe est une incarnation de la coopération et de la complémentarité entre les trois pays voisins et entre l’Europe et l’Afrique.

D’autre part, il a rappelé l’accueil et l’organisation remarquable par le Maroc de nombreux événements africains, notamment le Championnat d’Afrique des nations (CHAN), la Coupe d’Afrique des nations féminine et la Coupe du monde des clubs de la FIFA, en plus de nombreux matches de qualification des équipes africaines pour la Coupe d’Afrique des nations (CAN) ou la Coupe du monde.

SM le Roi Mohammed VI a annoncé, mardi, la candidature conjointe du Maroc, avec l’Espagne et le Portugal, pour abriter la Coupe du monde 2030.

Dans un message à l’occasion de la remise du Prix de l’Excellence de la Confédération africaine de football (CAF) pour l’année 2022 (CAF President’s Outstanding Achievement Award-2022), qui a été décerné à SM le Roi dans la capitale rwandaise, le Souverain a déclaré que cette candidature commune, sans précédent dans l’histoire du football, sera celle de la jonction entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen.

SM le Roi a également précisé que cette candidature sera celle du rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens.