Mondial : Le Maroc s’appuie sur plusieurs cadres formés dans la prestigieuse Académie Mohammed VI de football (journaliste français)

mercredi, 14 décembre, 2022 à 18:39

Paris – Les Lions de l’Atlas s’appuient sur plusieurs joueurs qui ont été formés au Maroc, grâce notamment à la prestigieuse Académie Mohammed VI de football, a souligné le journaliste français Jérémy Laugier.

Dans un article, mis en ligne mercredi par le quotidien d’information générale “20 minutes”, M. Laugier a précisé que 11 des 26 Lions de l’Atlas qui défieront la France, ce mercredi soir en demi-finale de la Coupe du monde au Qatar, ont été formés au Maroc.

“On compte parmi eux des cadres lors des immenses performances répétées face à la Belgique, l’Espagne et le Portugal, à commencer par Yassine Bounou, l’héroïque gardien du FC Séville, qui a été formé au Wydad de 8 à 21 ans. Il y a aussi les défenseurs Jawad El Yamiq (ex-Khouribga et Raja Casablanca jusqu’à l’âge de 26 ans) et Yahia Attiyat-Allah (qui évolue encore au Wydad), passeur décisif samedi contre le Portugal”, a-t-il précisé.

S’ajoutent à cette liste les anciens pensionnaires de l’Académie Mohammed VI, Nayef Aguerd, Azzedine Ounahi, et Youssef En-Nesyri, qui ont tous connu une formation complète au Maroc avant de rejoindre l’Europe.

Autant d’exemples prouvant que cette sélection marocaine ne repose pas que sur le talent de ses binationaux, fait observer le journaliste.

“Le Maroc travaille véritablement sur sa formation”, note Enzo Djebali, ancien responsable du recrutement au Stade de Reims, cité dans la publication, relevant que l’Académie Mohammed VI en est le fleuron.

L’Académie Mohammed VI sait aussi exposer ses talents, en participant à de nombreux tournois en Afrique comme en Europe, note le journaliste, rappelant que le mois dernier, ses U19 ont ainsi battu les U19 nationaux de Strasbourg et de Troyes, ainsi que l’équipe réserve de Valenciennes (N3) lors d’une tournée en France.

Impressionné par les structures de l’Académie, le niveau de l’accompagnement de la performance, le suivi médical et scolaire, le directeur de l’académie de l’Olympique lyonnais (OL), Jean-François Vulliez, cité également dans l’article, n’est en tout cas pas surpris par l’épopée des Lions de l’Atlas dans ce Mondial.

“Au vu des moyens mis dans ce projet de formation, c’est pour moi d’une logique absolue que le Maroc soit devenu le premier pays africain à se hisser dans le dernier carré d’une Coupe du monde”, a souligné M. Vulliez.

“Le travail est fait discrètement mais sur le long terme, et le pays en récolte les fruits aujourd’hui, comme cela sera peut-être le cas aussi bientôt au niveau du football féminin, qui s’y développe beaucoup”, a-t-il poursuivi.

Et de conclure que dans le sillage de l’aventure de Walid Regragui et des siens, le Maroc semble armé pour tous les défis.

Le Maroc s’est qualifié pour les demi-finales de la Coupe du Monde de football Qatar-2022, en s’imposant face au Portugal par 1 but à 0, samedi dernier au stade Al-Thumama. La sélection marocaine affronte ce mercredi soir pour une place en finale l’équipe de France qui a battu 2-1 l’Angleterre.