Organisation à Rabat de la 5è course de la paix

dimanche, 4 juin, 2023 à 15:46

Rabat – Les ambassades du Danemark et de Suisse au Maroc ont organisé, dimanche à Rabat, la 5è édition de la course de la paix, une initiative qui ambitionne de promouvoir les valeurs de paix, d’unité et de fraternité à travers la pratique sportive.

Cet évènement sportif, initié en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine d’Athlétisme (FRMA), sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, constitue une occasion de rencontre et de partage de la communauté internationale et locale de Rabat, par la pratique du sport.

Selon les organisateurs, le “Peace Run”, qui s’est tenu sur un parcours de 9,5 kilomètres avec la participation de 1200 personnes de différents âges, a été l’occasion de célébrer la diversité culturelle, consolider les liens entre les communautés et faire découvrir les sites emblématiques de la capitale tout en courant pour la paix.

A cette occasion, l’ambassadeur de Suisse à Rabat, Guillaume Scheurer, a affirmé que la course de la paix vise à promouvoir les valeurs de paix, de solidarité et de fraternité.

Il s’agit d’une occasion de rencontres entre les ressortissants étrangers établis au Maroc et la population de Rabat et de sensibilisation quant à l’importance de la pratique du sport et favoriser l’inclusion de la fille au sein de la société, a-t-il déclaré à la MAP, mettant en avant la forte participation de personnes de différents âges à cette course solidaire.

“Pour la Suisse, cet événement fait écho à sa participation en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’ONU pour la période 2023-2024, et souligne encore l’engagement indéfectible du pays en faveur de la paix mondiale”, a-t-il poursuivi.

De son côté, l’ambassadeur du Danemark au Maroc, Jesper Kammersgaard, a assuré que cette initiative a permis de faire la promotion des valeurs nobles via le sport, notant que cette course solidaire internationale a été l’occasion également de découvrir la ville de Rabat et ses sites historiques.

Dans le même contexte, il a souligné que cet événement coïncide avec la Journée de la Constitution danoise, le 5 juin, un jour où tous les Danois célèbrent la démocratie, la liberté d’expression et la liberté de réunion.

Au terme de cette manifestation sportive, des prix ont été remis aux vainqueurs dans les catégories messieurs et dames.