Le président de la CAF salue l’engagement de la FRMF pour le développement du football en Afrique

vendredi, 26 mars, 2021 à 19:44

Rabat – Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, a salué l’engagement de la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et du peuple marocain pour le développement et la croissance du football en Afrique.

Cet engagement a été une nouvelle fois démontré lors de l’organisation de la 43ème Assemblée Générale de la CAF, qui a eu lieu le 12 mars à Rabat, a tenu à préciser M. Motsepe dans une lettre adressée au président de la FRMF, Faouzi Lakjaa.

Le président de la CAF a remercié, à cette occasion, SM le Roi Mohammed VI pour cette organisation “excellente” sur la terre marocaine.

M. Motsepe, élu président de la CAF lors de cette 43e AG, a fait part de son intention de continuer à faire appel aux conseils du président de la FRMF “pour changer et améliorer de manière significative la CAF et le football africain et le rendre compétitif et durable”.

Le président de la plus grande entité continentale de football a notamment évoqué, dans ce cadre, “le projet multipartite d’un milliard de dollars de la CAF que nous explorons, car ce projet est important et nous devons faire des progrès significatifs”, souligne la même source.

Faouzi Lekjaa a été élu membre du Conseil de la FIFA, dans le groupe linguistique arabophone, lusophone et hispanophone, à côté de l’Egyptien Hany Abo Rida, qui briguait un deuxième mandat.