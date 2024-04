Rabat accueille le Concours officiel de saut d’obstacles 3 étoiles du 26 au 28 avril

jeudi, 18 avril, 2024 à 15:00

Le président du Groupe Bank Of Africa, Othman Benjelloun, et le président du Groupe étatique “Sinosure – China Export & Credit Insurance Corporation”, Sheng Hetai, ont renouvelé mercredi la signature du Mémorandum d’entente pour la promotion de la coopération entre la Chine et le Maroc et entre les entreprises des deux pays dans différents domaines commerciaux.