Saut d’obstacles: Coup d’envoi à Rabat du concours officiel de la Garde Royale

vendredi, 28 juin, 2019 à 16:07

Rabat – Le coup d’envoi du concours officiel de saut d’obstacles, organisé du 28 au 30 juin par la Garde Royale, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales (FAR), a été donné vendredi à la carrière Hassan II au Méchouar à Rabat.

Le programme de cet événement sportif, qui connaîtra la participation des plus éminents cavaliers des différents clubs affiliés à la Fédération royale marocaine des sports équestres, comprend 19 épreuves dont le point d’orgue sera le prestigieux Grand Prix de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Au menu de cette manifestation sportive, figurent également le Prix de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, le Prix de SAR le Prince Moulay Rachid, le Prix de SAR la Princesse Lalla Khadija, le Prix Feu SM Hassan II et le Prix Feue la Princesse Lalla Amina.

Il s’agit également des Prix des FAR, de la Garde Royale, de l’Administration de la Défense nationale, de la Fédération royale marocaine des sports équestres, de la Fédération Royale marocaine de Polo, de l’Inspection de Cavalerie des FAR, du ministère de la Jeunesse et des Sports et du ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.