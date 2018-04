Tour cycliste du Maroc 2018: L’Italien Jakub Mareczko remporte la première étape

vendredi, 6 avril, 2018 à 12:08

Dans le dessein de rendre hommage aux héros de la Nation pour les sacrifices qu’ils avaient consentis en vue de consacrer la démocratie et l’Etat de droit et d’asseoir une paix durable au prix même de leur vie, préserver l’étincelle de l’émancipation et perpétuer l’esprit de combat, les Hautes sphères d’alors au pouvoir au Burkina Faso avaient pris la décision de réaliser ce chef-d’œuvre à la hauteur du standing de ceux qui leur est gracieusement dédié.