Tour international cycliste du Maroc 2019: Coup d’envoi de la 32è édition

vendredi, 5 avril, 2019 à 15:07

L’appel d’Al-Qods, signé par Sa Majesté le Roi Mohamed VI et Sa Sainteté le pape François, constitue un message “clair” au monde entier au sujet de la stature spirituelle de cette ville sainte et de sa vocation particulière de lieu de rencontre et de cohabitation, a affirmé vendredi l’universitaire australienne Jessica Swann.