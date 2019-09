Trail Beach de Sidi Rahal : La 2ème édition prévue le 22 septembre

jeudi, 12 septembre, 2019 à 12:41

Rabat – La deuxième édition du Trail Beach écologique et social de Sidi Rahal se tiendra le 22 septembre prochain et connaîtra la participation de 600 coureurs et nombreux marcheurs, a-t-on appris auprès des organisateurs.