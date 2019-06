Trophée Hassan II des Arts Equestres traditionnels “Tbourida” : Huit Sorbas éliminées lors du premier tour

jeudi, 20 juin, 2019 à 23:35

Rabat- – Huit Sorbas ont été éliminées, jeudi à Rabat, lors du premier tour de la 20ème édition du Trophée Hassan II des Arts Equestres traditionnels “Tbourida”, organisé par la Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE) du 17 au 23 juin, sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI.

Marquées par la participation de 17 troupes Seniors (17 ans et plus) et de 6 troupes Juniors (entre 12 et 16 ans), les épreuves éliminatoires, qui se sont étendues sur quatre jours, ont connu la qualification de 9 Sorbas aux épreuves finales, prévues samedi et dimanche prochains, pour la désignation de la troupe “Sorba” qui remportera cette édition dont les primes récompensant les vainqueurs totalisent 1.505.500 de dirhams pour la catégorie des seniors et 241.000 dhs pour les juniors.