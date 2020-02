Le CESE présente au Chef du gouvernement une étude sur la politique immobilière du Royaume

mercredi, 26 février, 2020 à 18:10

Rabat – Le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a présenté, mercredi à Rabat au Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani, son étude relative à la stratégie nationale sur la politique immobilière de l’État et le plan d’action pour sa mise en œuvre.

L’étude réalisée par le CESE à la demande du gouvernement “revêt une importance particulière parce qu’elle constitue une plateforme d’une stratégie immobilière nationale qui répond à un certain nombre d’aspirations en matière de réforme foncière dans notre pays”, a indiqué M. El Otmani lors de cette réunion, a rapporté le département du chef du gouvernement dans un communiqué.

A cette occasion, M. El Otmani a relevé que l’immobilier “pose de nombreuses problématiques héritées de l’époque coloniale”, estimant “qu’en élaborant une stratégie immobilière nationale, nous allons réaliser un saut qualitatif”, indique le communiqué.

La concertation et le dialogue autour de ce chantier a “plusieurs aspects positifs et permettra d’assurer la convergence requise pour dépasser les problèmes du secteur”, a-t-il ajouté.

Le ministre a salué toutes les formes de coopération entre les différentes institutions constitutionnelles nationales, car “cela permet de travailler de manière intégrée et contribue à améliorer les politiques générales et le degré de la convergence”, se félicitant, à cet égard, de “l’interaction positive et continue” du CESE et ce, en réponse à une demande d’avis soumise par le gouvernement, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi régissant le Conseil.

Le choix porté sur le CESE pour réaliser cette étude sur l’immobilier est motivé par l’expérience accumulée par le Conseil qui représente largement de nombreux acteurs et les opinions de professionnels, d’acteurs et de représentants des citoyens, a-t-il expliqué.

La réunion a été marquée par la présence, notamment du Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, de la ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb et du président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Ahmed Reda Chami.

La rencontre s’est également déroulée en présence du Directeur général de l’Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), Karim Tajmouati, du Directeur général de l’Agence du Millenium Challenge Account-Maroc (MCC), M. Abdelghani Lakhdar et d’un certain nombre de responsables et de cadres du CESE et des départements concernés.