Bruxelles : Une exposition itinérante célèbre la contribution de la communauté marocaine à la société belge

jeudi, 16 mai, 2024 à 11:00

Bruxelles – L’exposition itinérante “Belgica Biladi : une histoire belgo-marocaine” a été inaugurée mercredi soir à Bruxelles, afin de célébrer la diversité, le multiculturalisme et la contribution de la communauté marocaine à la société belge.

Cette exposition, organisée par l’Université libre de Bruxelles (ULB) en partenariat avec la Ville de Bruxelles, intervient dans le cadre de la commémoration du 60è anniversaire de la signature des accords bilatéraux entre la Belgique et le Maroc pour une immigration de travail.

L’événement, inauguré en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, Mohamed Ameur, du bourgmestre de la ville de Bruxelles, Philippe Close, et de plusieurs autres personnalités du monde politique, culturel et académique, se tiendra jusqu’au 27 juillet 2024 dans divers espaces publics du centre-ville de la capitale belge, en proposant un parcours immersif accessible à tous.

Le parcours est ponctué d’installations utilisant le mobilier urbain et retraçant “l’expérience de l’immigration marocaine en Belgique, depuis l’arrivée des premiers travailleurs marocains dans les années 1960 jusqu’à la co-construction actuelle d’une société plurielle et multiculturelle”, selon les organisateurs.

L’exposition met en lumière les témoignages de plusieurs générations issues de l’immigration marocaine, enrichis par des archives, des photographies et des vidéos. Des experts interviennent également pour apporter leur éclairage sur les différentes thématiques abordées.

A travers Belgica Biladi, l’ULB affirme vouloir “contribuer activement à la déconstruction des stéréotypes et la lutte contre les préjugés liés à l’immigration”, tout en mettant en avant “la richesse de la culture plurielle belge, née du brassage des cultures et des contributions de ses différentes communautés”.

Belgica Biladi se veut une invitation à la découverte de l’histoire et de la culture belgo-marocaine, ainsi qu’à la rencontre entre les différentes communautés de Bruxelles, dans un esprit de dialogue et de compréhension mutuelle, relève-t-on.

Dans une déclaration à la MAP, Ahmed Medhoune, commissaire général de l’exposition et directeur du département des services à la communauté à l’ULB, a indiqué que cette exposition, qui se tiendra dans des lieux symboliques du centre de Bruxelles, met à l’honneur la mémoire, la culture et l’héritage de plusieurs générations de belgo-marocains, depuis les années trente et jusqu’à aujourd’hui.

Cette initiative montre aussi le dynamisme de personnalités de tous bords et acteurs de la société civile issus de la communauté marocaine installée en Belgique, qui œuvrent dans divers domaines et contribuent au développement économique, social et culturel aussi bien dans le pays d’accueil que dans le pays d’origine, a-t-il souligné, ajoutant que l’exposition met l’accent sur les “success-stories” de belgo-marocains afin de montrer “la face lumineuse” de l’immigration, loin des stéréotypes et des préjugés.

Pour sa part, M. Close a mis en exergue la solidité des relations entre le Maroc et la Belgique, saluant la contribution de la communauté marocaine, “présente en force dans tous les domaines économiques, sociaux, culturels et politiques” en Belgique.

Il a aussi relevé l’importance de “perpétuer cet esprit de vivre-ensemble” qui participe à la richesse culturelle et à la diversité de la ville de Bruxelles.

Après le centre-ville de Bruxelles, l’exposition Belgica Biladi sera présentée sur le campus du Solbosch à l’ULB du 9 septembre au 29 novembre prochains. Elle sera également itinérante à travers le Maroc.