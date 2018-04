La conférence panafricaine sur l’implémentation des cibles de l’ODD4 pour l’éducation en Afrique entame ses travaux à Nairobi, avec la participation du Maroc

mercredi, 25 avril, 2018 à 14:27

Nairobi – La conférence panafricaine de haut niveau sur l’évaluation de l’implémentation des cibles du 4è Objectif de Développement Durable pour l’éducation 2030 (ODD4) dans les politiques éducatives nationales en Afrique, a entamé ses travaux, mercredi à Nairobi, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à cette rencontre de trois jours (25-27 avril) par le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Rechercher scientifique, Saïd Amzazi, et le directeur de la stratégie, des statistiques et de la planification au sein du ministère, Abdelhak El Hayani.

Initiée par l’Organisation des Nations unies pour l’Education, la Science et la Culture (UNESCO), en collaboration avec l’Union africaine et le gouvernement kényan, cette conférence réunit des ministres de l’Education dans les pays africains, ainsi que des représentants des agences onusiennes, d’ONG et des hauts responsables dans le secteur de l’éducation en Afrique, pour discuter et échanger sur la façon dont l’alignement entre l’ODD4 et la stratégie continentale pour l’éducation en Afrique (CESA, 2016-2025) influe sur les programmes actuels, la législation en matière d’éducation, les politiques, les plans, le financement et le suivi et les systèmes d’information, ainsi que les mécanismes de consultation, de coordination et de collaboration.

Près de trois ans après l’approbation des ODD et deux ans après l’adoption de la CESA, les pays africains sont à différents stades de progrès sur la voie de l’intégration des objectifs et engagements internationaux et régionaux dans leurs politiques, pratiques et plans nationaux en matière d’éducation, soulignent les organisateurs.

Il est donc important, dans le cadre du suivi de l’ODD4 et la CESA, de faire le point sur les progrès réalisés et d’identifier à la fois les défis et les opportunités dans l’alignement des systèmes éducatifs nationaux en vue d’assurer une éducation transformatrice en Afrique, d’une manière significative, souligne-t-on.

Ainsi, le programme de la conférence prévoit deux journées consacrées à des réunions techniques, dont la première est dédiée à des discussions sur des thèmes éducatifs tels que l’éducation inclusive, l’équité, les technologies numériques et l’égalité des sexes.

La deuxième journée est réservée aux leviers majeurs de réussite de mise en œuvre de la stratégie africaine de l’éducation et ce, en termes particuliers de gouvernance, de financement, de redevabilité et de coordination.

La troisième journée sera consacrée à une réunion ministérielle, au cours de laquelle les ministres africains chercheront une approche commune sur la voie à suivre pour assurer une éducation inclusive et de qualité pour tous et surtout de réunir un maximum de chances d’être au rendez-vous de l’agenda 2030 de l’ODD4.

Ils devraient également parvenir à un accord sur les principales recommandations pour le développement du capital humain et social de l’Afrique à travers une révolution de l’éducation et des compétences mettant l’accent sur la science et la technologie dans le cadre de la mise en œuvre de l’ODD4 et de la CESA, en vue de contribuer à la réalisation de l’Agenda 2063 pour une Afrique prospère et plus équitable basée sur la croissance inclusive et le développement durable.