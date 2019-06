Le consolidation de la coopération au centre d’une rencontre entre M. El Otmani et la secrétaire exécutive de la CESAO

vendredi, 14 juin, 2019 à 23:55

Rabat – La consolidation de l’échange et de la coopération entre le gouvernement marocain et la Commission onusienne économique et sociale pour l’Asie occidentale (CESAO) figurait au centre des entretiens qu’ont eus, vendredi à Rabat, le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, et la secrétaire exécutive de la CESAO, Rola Dashti, en visite au Maroc.