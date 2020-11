Le discours royal met en valeur les acquis de la cause nationale de ces dernières années (M. El Otmani)

dimanche, 8 novembre, 2020 à 1:44

Rabat- Le discours adressé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la nation à l’occasion du 45-ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte a mis en valeur les acquis de la cause nationale de ces dernières années, a souligné le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Dans une déclaration à la télévision d’information en continu de la MAP (M24TV), le chef de l’exécutif a expliqué que ces acquis sont d’abord à caractère diplomatique, avec le retour du Maroc à l’Union africaine (UA), la confirmation de la pertinence de la position marocaine au niveau du Conseil de sécurité, en plus du retrait de la reconnaissance de la pseudo “rasd” par plusieurs pays et de l’inauguration d’un ensemble de représentations diplomatiques dans les provinces du Sud.

Ces acquis sont également de nature économique et de développement, à travers de nombreux investissements, infrastructures et projets de développement mis en oeuvre dans les provinces du Sud dans le cadre du nouveau modèle de développement du Sahara marocain, ajoutant que SM le Roi a évoqué, à cet égard, le port de Dakhla qui constituera une plaque tournante des échanges avec l’Afrique, et les nombreux projets agricoles et touristiques qui donneront un nouvel élan au développement de ces provinces.

D’autre part, le Chef du gouvernement a souligné que la dernière résolution onusienne approuvée le 30 octobre par le Conseil de sécurité consacre la pertinence de la position marocaine en saluant l’initiative marocaine d’autonomie qui perçoit davantage de soutien de la communauté internationale.

Le Souverain a appelé à la fidélité sans faille à l’esprit de la Marche Verte, qui incarne la mobilisation, l’engagement et l’enthousiasme, a-t-il relevé, ajoutant que la poursuite de cette mobilisation nationale vigoureuse démontre que le peuple marocain est mobilisé derrière SM le Roi pour la défense de sa Cause sans relâche.