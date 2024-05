Casablanca: Coup d’envoi de la 5ème édition du Forum arabe pour le développement communautaire

jeudi, 9 mai, 2024 à 21:39

Les participants au deuxième séminaire international des mécanismes nationaux de mise en œuvre, d’élaboration de rapports et de suivi (MNMRS) en matière des droits de l’Homme, tenu à Asuncion, ont adopté jeudi la « Déclaration d’Asuncion » instituant le réseau international des MNMRS, qui se veut « une communauté de pratique durable des MNMRS en vue d’institutionnaliser la coopération, le partenariat, le dialogue et l’échange d’expertises et d’expériences » entre ses membres.