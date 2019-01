La formation d’enseignants marocains en anglais au cœur d’entretiens maroco-britanniques à Londres

lundi, 21 janvier, 2019 à 20:44

Londres – La formation d’enseignants marocains des disciplines scientifiques en anglais a été au centre d’entretiens, lundi à Londres, entre le ministre de l’Education nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Said Amzazi et le ministre d’Etat chargé du Moyen Orient auprès du ministère des Affaires étrangères et du Commonwealth, Alistair Burt.