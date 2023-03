M. Akhannouch presse les départements ministériels à effectuer les ultimes consultations en vue d’inscrire dans leur programmation budgétaire 2024 les mesures d’autonomisation économique de la femme

vendredi, 17 mars, 2023 à 21:32

Rabat – Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a incité vendredi l’ensemble des départements ministériels concernés à effectuer les ultimes consultations en vue d’inscrire dans leur programmation budgétaire pour l’année 2024 les mesures d’autonomisation économique de la femme et de leadership relatives à chaque secteur, les appelant aussi à s’impliquer de manière énergique dans le processus de mise en œuvre du troisième plan gouvernemental pour l’égalité et à s’engager à concrétiser ses différentes mesures avec le souci de définir des indicateurs d’efficience sur le plan de leur application.

Présidant la première réunion du Comité national pour l’égalité des genres et la promotion de la femme, M. Akhannouch a, à ce propos, incité les départements concernés à organiser des rencontres de communication et de sensibilisation avec les acteurs actifs dans le champ de leur intervention pour faire connaître les dispositions du plan gouvernemental pour l’égalité, outre la constitution de commissions thématiques ainsi que la création d’un comité de coordination.

Et de souligner que la création du Comité national pour l’égalité des genres et la promotion de la femme répond à l’impératif de garantir la convergence des stratégies et politiques publiques y afférentes et d’assurer une coordination efficiente entre les différents départements gouvernementaux concernés et ce, en vue d’accélérer la cadence de mise en œuvre des mesures relatives à la promotion de la situation de la femme.

Tout en évoquant les réalisations notables en faveur de la promotion de la situation de la femme et de l’égalité des genres ainsi que l’intégration dans le processus du développement social et aussi la participation au Nouveau Modèle de Développement qui bénéficie de la Haute Sollicitude de SM le Roi Mohammed VI, il a noté que les réformes juridiques et institutionnelles menées après la consécration par la constitution du principe de la parité et de l’égalité effective des genres, se sont fixées un objectif principal à savoir la promotion des droits de la femme, ce qui se reflète aujourd’hui par la poursuite des chantiers lancés sur ce registre.

M. Akhannouch a mis en avant l’apport et la portée du discours royal prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion du 23ème anniversaire de la glorieuse Fête du Trône qui a impulsé un souffle nouveau, à travers les directives royales relatives à la nécessaire révision du code de la famille et à la mise en œuvre des institutions ainsi que la nécessité de garantir une participation effective de la femme marocaine dans tous les domaines de développement. Ce qui a, selon lui, favorisé une dynamique soutenue en faveur de la promotion des droits de la femme de telle manière à lui permettre de contribuer réellement et pleinement dans les domaines économique, social, culturel et politique.

Il a, à cette occasion, assuré que le gouvernement est soucieux de l’égalité des genres et des droits de la femme et accorde un intérêt particulier à ce sujet conformément aux objectifs du développement durable et des dispositions du Nouveau Modèle de Développement, annonçant dans la foulée que le gouvernement planche sur la mise en place d’une politique publique intégrée et exhaustive en faveur de la promotion de l’égalité et la lutte contre toutes les formes de discrimination et de violence contre la femme, outre l’objectif de promouvoir l’autonomisation économique féminine.

Il a ajouté que l’égalité des genres et l’autonomisation de la femme est un objectif majeur dans la politique gouvernementale, étant donné que le gouvernement est conscient de l’importance de la participation de la femme dans le processus de développement, évoquant, à ce propos, une batterie de mesures prises en vue de mettre en œuvre les engagements du gouvernement dans le domaine et ainsi tirer vers le haut le taux d’activité des femmes qui accuse depuis plusieurs années un recul persistant.

”Nous sommes à une étape cruciale dans la matérialisation du programme gouvernemental concernant la promotion de la situation de la femme”, a-t-il dit, avant d’inciter tous les départements ministériels, les institutions nationales, les conseils territoriaux, les opérateurs privés ainsi que les associatifs à redoubler d’efforts en vue d’assurer le succès entier de ce chantier.

Pour sa part, la ministre de la solidarité, de l’insertion sociale et de la famille, Aawatif Hayar a affirmé que cette réunion a été marquée par la présentation du troisième plan d’action gouvernemental pour l’égalité, fruit, soutient-elle, d’une démarche participative associant l’ensemble des départements gouvernementaux, le secteur privé, les élus et la société civile et ce, conformément aux Hautes Orientations Royales en faveur de la nécessité de promouvoir la situation de la femme et son autonomisation dans tous les domaines.

Dans sa présentation du cadre stratégique de ce plan, elle a évoqué les fondamentaux de l’autonomisation, le leadership, la protection, la prévention, les droits et les valeurs, assurant que les programmes gouvernementaux sur l’égalité inhérents auxdits fondamentaux sont maintenant bouclés, entre autres, un document sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes ainsi que la mise en œuvre d’un dispositif préventif en faveur des femmes.

Concernant tout particulièrement l’axe des droits et des valeurs, Mme Hayar a relevé son importance sur ce registre, estimant que l’harmonisation des textes législatifs est une nécessité impérieuse et plaidant aussi pour le rôle déterminant de la famille en faveur de la promotion de la culture de l’égalité des genres.

De son côté, la ministre de l’économie et des finances, Nadia Fettah a mis en exergue les réalisations et acquis importants dans le domaine des droits de la femme marocaine, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, notant, cependant, que la situation des femmes reste encore confrontée à des défis majeurs.

Elle a également fait savoir que l’action du gouvernement est concentrée justement sur cette problématique, soulignant que le chantier de la protection sociale ainsi que les réformes dans les domaines de la santé et de l’éducation sont à même de contribuer à la promotion de la situation de la femme, annonçant qu’il sera procédé à la création de commissions interministérielles et en association avec la société civile et ce, dans la perspective de donner naissance à des propositions concrètes d’ici à juin prochain.

Cette première réunion a été l’occasion de présenter le cadre stratégique du troisième plan d’action gouvernemental pour l’égalité ainsi que le premier programme sur l’autonomisation économique de la femme et le leadership.

Elle a été marquée par la présence, entre autres, du ministre de la justice, Abdellatif Ouahbi, le ministre de l’équipement et de l’eau, Nizar Baraka, le ministre de la santé et de la couverture sociale, Khalid Aït Taleb, le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Seddiki, le ministre de l’inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, la ministre du tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui, la ministre de la transition énergétique et du développement durable, Leila Benali et le ministre du transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil.

On cite également la présence du ministre délégué chargé du budget, Faouzi Lekjaâ, la ministre déléguée chargé de la transition numérique et de la réforme de l’administration, Ghita Mezzour ainsi que des représentants du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, du ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des sports, du Haut-Commissariat au Plan, de la délégation interministérielle aux droits de l’homme, de l’Association des Régions du Maroc, de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils communaux, de l’Association Marocaine des Présidents des Conseils des Préfectures et Provinces, de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc, de l’Union de l’Action Féministe, de l’Association “JOSSOUR” Forum des Femmes Marocaines et de l’Association des Femmes Chefs d’Entreprise du Maroc.