M. Amzazi tient des rencontres avec les partenaires sociaux du département de l’enseignement supérieur

jeudi, 13 février, 2020 à 9:56

Rabat – Le ministre de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Saaid Amzazi, et le ministre délégué en charge de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Driss Ouaouicha, ont tenu, cette semaine à Rabat, des réunions avec les partenaires sociaux de ce département.