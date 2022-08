M. Miraoui assure que son département s’activera à rapatrier les compétences marocaines à l’étranger

jeudi, 25 août, 2022 à 19:05

Rabat – Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation, Abdellatif Miraoui a assuré, jeudi à Rabat, que son département s’emploiera à rapatrier les compétences marocaines évoluant à l’étranger et ce, en réponse aux Hautes Orientations Royales contenues dans le Discours Royal adressé par le Souverain à la nation à l’occasion du 69ème anniversaire de la révolution du Roi et du peuple.