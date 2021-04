M. Nasser Bourita s’entretient avec son homologue luxembourgeois

mardi, 6 avril, 2021 à 19:29

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a eu mardi un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères et européennes, de l’Immigration et de l’Asile du Luxembourg, M. Jean Asselborn.

Les deux ministres ont salué la dynamique positive des relations bilatérales et ont réitéré leur volonté de les renforcer davantage, en les ouvrant à de nouveaux domaines de coopération, comme les énergies renouvelables, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Ils se sont félicités, à cet égard, de l’organisation de la mission économique princière, effectuée au Maroc en 2019, par Leurs Altesses le Grand-Duc Héritier, Prince Guillaume, et la Grande-Duchesse Héritière, Princesse Stéphanie, ajoute la même source.

M. Bourita et M. Asselborn ont également mis en avant la gestion exemplaire des deux pays en matière de lutte contre la pandémie de la Covid-19, relève le communiqué.

Le ministre luxembourgeois a tenu à saluer le Maroc pour son rôle de partenaire stratégique de l’UE et ses efforts sérieux et crédibles en tant que pôle de stabilité et relais de développement et de croissance dans la région.

Les deux ministres ont constaté la convergence de points de vue sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye, au Sahel et au Moyen-Orient, conclut le communiqué.