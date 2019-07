M.Rabbah insiste sur la sensibilisation à la rationalisation de l’utilisation de l’énergie

mercredi, 24 juillet, 2019 à 10:26

Rabat – Le ministre de l’Énergie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah, a insisté, mardi à Rabat, sur la sensibilisation de l’opinion publique à la rationalisation de l’utilisation de l’énergie, a indiqué l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE).

M. Rabbah, qui présidait la réunion du 3ème conseil d’administration de l’AMEE, M. Rabbah a jugé que les établissements publics “doivent donner l’exemple” dans la rationalisation de l’utilisation de l’énergie, a rapporté l’agence dans un communiqué.

Il a, à cette occasion, rappelé l’importance de l’efficacité énergétique dans l’économie marocaine à travers la réduction de la facture énergétique du pays, les secteurs les plus consommateurs d’électricité étant l’industrie, le bâtiment et l’agriculture.

De son côté, le directeur général de l’AMEE, Said Mouline, a présenté le rapport de gestion de l’AMEE du premier semestre 2019, les comptes de l’exercice 2018, ainsi que le projet de l’organisation de l’AMEE via un nouvel organigramme.

Cité par le communiqué, M. Mouline a rappelé le contexte international “prometteur” en matière d’efficacité énergétique, affirmant que ce contexte est en harmonie avec la Vision Royale qui érige l’efficacité énergétique en priorité nationale.

“Cette vision a permis la mise en œuvre d’actions relatives à l’efficacité énergétique qui vise un impact tangible sur le développement économique, social et environnemental au Maroc”, a-t-il souligné.

Il a, à cette occasion, cité les programmes ambitieux entamés par l’agence, à savoir la mise en œuvre du décret relatif à l’audit énergétique obligatoire et du code de l’efficacité énergétique dans le bâtiment (CEEB).

Il a aussi cité la promotion de la mobilité durable, l’audit énergétique des flottes de transport, la sensibilisation et la formation à l’écoconduite, le covoiturage et la modernisation du parc auto de l’AMEE et le programme de promotion des systèmes de pompage photovoltaïques pour l’irrigation agricole (PSIA), ainsi que le programme des mosquées vertes.

Au terme de la réunion et après les échanges des membres du Conseil concernant les défis de l’efficacité énergétique dans notre pays, le Conseil d’Administration a approuvé le PV de la réunion du CA du 28/12/2018 et a arrêté les comptes pour l’année 2018, selon la même source.