Le Maroc est fier de partager son expérience dans le domaine du tourisme avec les pays africains

mardi, 10 septembre, 2019 à 17:30

Saint-Pétersbourg- Le Maroc, fort de son expérience accumulée et de son statut continental dans le domaine du tourisme, est fier de partager ses expériences, son ambition et ses principes avec un grand nombre de pays africains, a affirmé mardi à Saint-Pétersbourg, le ministre du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Mohamed Sajid.