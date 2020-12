ONEE : Plus de 7 MMDH d’investissements en 2020 (M. El Otmani)

mardi, 29 décembre, 2020 à 22:47

Rabat – Le volume des investissements de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE) au titre de l’année 2020 devrait atteindre 7,1 milliards de dirhams (MMDH), dont 3,5 MMDH dans le secteur de l’électricité et 3,6 MMDH pour l’eau potable et l’assainissement liquide, a indiqué, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

L’Office a consolidé sa position en tant que l’un des importants investisseurs au niveau national et a réussi à maintenir le même volume des investissements que durant ces dernières années, malgré une conjoncture économique difficile consécutive à la pandémie du Covid-19, a relevé M. El Otmani qui présidait la 4è session du Conseil d’administration de l’ONEE.