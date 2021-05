Rabat: Réunion pour évaluer les réalisations de la 4è année du mandat du gouvernement

vendredi, 28 mai, 2021 à 22:50

Rabat – La Commission interministérielle chargée du suivi de la mise en œuvre du programme gouvernemental a tenu, vendredi à Rabat, sa quatrième réunion, sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani.

Cette réunion vise notamment à évaluer les réalisations de la 4è année du mandat de l’exécutif, à échanger sur les chantiers prioritaires prévus pour le reste du mandat et à préparer le bilan global de l’action gouvernementale et les mécanismes de communication y afférents, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Au début de la réunion, M. El Otmani s’est félicité des efforts déployés par les départements gouvernementaux, saluant le caractère participatif et l’esprit de coordination ayant présidé à la préparation du bilan de la mise en œuvre du programme gouvernemental au titre de la 4è année de ce mandat, selon la méthodologie adoptée.

Cette réunion, qui coïncide avec la fin prochaine du mandat gouvernemental, se caractérise par un nombre de grands défis et d’étapes importantes, comme la cause nationale et les intérêts supérieurs du Royaume, le chantier de généralisation de la protection sociale, la gestion de la pandémie, la poursuite de la campagne de vaccination, la reprise de toutes les activités économiques, ainsi que la gestion de la période des examens, de la période estivale et de la saison touristique, outre le retour des MRE, a-t-il relevé.

La rencontre coïncide également avec la présentation, devant Sa Majesté le Roi Mohammed VI, du nouveau modèle de développement, a-t-il ajouté.

Évoquant les répercussions de la pandémie du Covid-19 sur le Maroc, M. El Otmani a souligné que grâce à une forte mobilisation sous la sage conduite de SM le Roi, et à une adhésion collective de tous les Marocains, le pays “a pu éviter le pire sur les plans sanitaire et socio-économique, tout en atténuant l’impact de la pandémie”.

“En dépit des conditions difficiles que traverse le Royaume, la quatrième année a été marquée par le lancement et l’accélération d’une série de réformes et chantiers structurants, tels que la protection sociale, la réforme des centres régionaux d’investissement, la mise en oeuvre de la Charte de déconcentration administrative, l’assouplissement des mesures administratives, la réforme du secteur public et du système de l’éducation et de la formation, a-t-il expliqué.

Par la même occasion, M. El Otmani s’est félicité du progrès réalisé dans l’exécution du programme gouvernemental, précisant qu’environ 69 pc des mesures ont été mises en oeuvre ou sont dans une étape avancée ou bien elles s’inscrivent dans la durée, alors que 23 pc sont en cours de concrétisation. Ces mesures ont eu des effets positifs directs sur la vie des citoyens et des entreprises, a-t-il dit.

Il a, en outre, fait observer que les indicateurs socio-économiques, dont la plupart ont connu une évolution positive de 2017 à 2019, ont accusé une légère baisse en raison de la pandémie, à des niveaux moindres que prévu et par rapport aux pays voisins, estimant que les prémices d’amélioration de certains de ces indications et le succès de la campagne de vaccination constituent une lueur d’espoir pour surmonter les difficultés et édifier un Maroc meilleur.

M. El Otmani a également exhorté l’ensemble des membres de l’exécutif à poursuivre leur travail sérieux dans l’intérêt du pays et des citoyens, et à parachever la mise en oeuvre du reste des engagements énoncés dans le programme gouvernemental.

Selon le communiqué, la réunion s’est conclue par l’adoption du rapport de synthèse des réalisations de la 4è année du mandat du gouvernement, ainsi que des chantiers proposés qui doivent être prioritaires durant le reste du mandat gouvernemental.

La réunion a été également l’occasion d’échanger les points de vue sur la préparation du bilan global et consolidé du mandat du gouvernement ainsi que des mécanismes de communication y afférents.

A noter que la Commission interministérielle chargée du suivi de la mise en œuvre du programme gouvernemental, qui comprend l’ensemble des membres du gouvernement, a été créée en vertu d’une circulaire du Chef du gouvernement en août 2017.

Cette commission a notamment pour missions l’adoption du Plan d’Exécution du Programme gouvernemental et le suivi de sa mise en œuvre, la recherche des solutions appropriées pour rattraper tout retard enregistré au niveau de la réalisation, ainsi que l’adoption des suggestions et des solutions adéquates pour faciliter l’exécution du programme gouvernemental et tirer vers le haut la performance de l’action du gouvernement.