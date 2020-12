La redynamisation du rôle du Conseil de la négociation collective, une responsabilité partagée (M. Amekraz)

mardi, 29 décembre, 2020 à 13:45

Rabat – La redynamisation du rôle du Conseil de la négociation collective constitue une responsabilité partagée entre les autorités publiques et les partenaires sociaux, a affirmé mardi à Rabat, le ministre du Travail et de l’Insertion professionnelle Mohamed Amekraz.

S’exprimant lors de la 11ème session du Conseil de la négociation collective, M. Amekraz a souligné que la redynamisation du rôle du Conseil et des autres instances consultatives tripartites ne doit pas être assumée par une seule partie, mais “c’est notre responsabilité à tous, en tant qu’autorité publique et partenaires sociaux”, relevant la nécessité de veiller sur l’amélioration de la performance de ces institutions sur la base du principe de la gouvernance en se conformant aux dispositions du nouveau décret fixant le nombre des membres du conseil et les modalités de leur nomination et de fonctionnement de ladite institution.