Reprise de l’activité touristique: Une mobilisation complète pour assurer les conditions sanitaires

vendredi, 10 juillet, 2020 à 14:50

Rabat – La reprise de l’activité touristique est marquée par une mobilisation complète visant à assurer les conditions de santé et de sécurité dans toutes les villes du Royaume, a affirmé, vendredi à Rabat, le ministre de la Santé, Khalid Ait Taleb.

Intervenant à l’ouverture d’une réunion de consultation présidée par le ministre de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit, M. Ait Taleb a souligné l’importance de garantir toutes les conditions de sécurité pour héberger les Marocains résidant à l’étranger voulant passer les vacances d’été et l’Aid Al Adha au Maroc dans les meilleures conditions, comme c’était le cas pour les examens du baccalauréat.

Une série de mesures ont été prises pour accompagner la reprise de l’activité touristique, notamment à travers l’orientation des responsables des hôtels pour accueillir les touristes sans problème et dans des conditions sanitaires adéquates, a-t-il dit, soulignant que des commissions sanitaires de coordination veilleront à accompagner l’opération sur le terrain.

Par ailleurs, M. Ait Taleb a assuré que la situation épidémique du Royaume reste stable eu égard au faible taux de décès et de cas critiques, notant que 99% des cas confirmés de Covid-19 sont asymptomatiques.

Toutefois, il est nécessaire de respecter les mesures préventives, notamment le port du masque et la distanciatin sociale, a conclu le ministre de la Santé.

Cette réunion, à laquelle ont pris part la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie sociale, Nadia Fettah Alaoui, et des professionnels du secteur touristique, a été dédiée à l’examen des moyens à même d’assurer une reprise progressive et réussie de l’activité touristique au Royaume dans le contexte difficile imposé par les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19.