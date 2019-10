Le secteur minier, un pilier de développement économique et social au Maroc

jeudi, 24 octobre, 2019 à 19:37

Sotchi- Le secteur minier représente un pilier de développement économique et social au Maroc grâce notamment à la structure géologique variée et riche dont est doté le Royaume et à sa tradition minière, a affirmé jeudi à Sotchi, le ministre de l’Energie, des mines et de l’environnement, M. Aziz Rebbah.