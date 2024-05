ICESCO: lancement d’un concours de photographie “Le patrimoine de Marrakech vu par les jeunes”

vendredi, 24 mai, 2024 à 18:58

Rabat – L’Organisation du Monde islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) a annoncé le lancement d’un concours de photographie “Le patrimoine de Marrakech vu par les jeunes”, dans le cadre des festivités de “Marrakech, capitale de la culture dans le monde islamique pour l’année 2024”.

Le concours vise à sensibiliser à l’importance de la préservation du patrimoine culturel matériel et immatériel de la ville ocre et à encourager les jeunes du monde islamique et au-delà à mettre en valeur leurs talents et leur créativité en matière de documentation du patrimoine culturel, indique vendredi un communiqué de l’Organisation.

Les prix du concours comprennent deux sections principales, à savoir le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel. Dans chaque section, le premier lauréat recevra 500 dollars américains, le deuxième 350 dollars et le troisième 250 dollars, notant que d’autres prix d’encouragement, d’une valeur de 100 dollars chacun, seront également décernés aux œuvres qui se positionneront aux quatrième, cinquième et sixième places de chaque section.

Une commission mixte d’experts dans ce domaine départagera les candidatures en lice lors de la cérémonie de clôture du programme “Marrakech capitale de la culture dans le monde islamique”, et les œuvres gagnantes feront l’objet d’une exposition spéciale.

Les participants doivent être âgés de moins de 35 ans et envoyer 5 à 10 photographies chacun. Les oeuvres doivent être originales, de haute qualité et inédites, et doivent être envoyées avec une déclaration de droits de propriété intellectuelle à l’ICESCO, avant le 30 octobre 2024.

Les personnes souhaitant obtenir plus d’informations sur la participation au concours peuvent contacter par e-mail [email protected].