Transformation numérique: Signature à Laâyoune d’un mémorandum d’entente entre le ministère de la Justice et l’Ordre des avocats

jeudi, 5 novembre, 2020 à 21:43

Laâyoune – Un mémorandum d’entente a été signé, jeudi à Laâyoune, entre le ministère de la Justice et l’Ordre des avocats auprès des Cours d’appel d’Agadir, Guelmim et Laâyoune, portant sur la formation à l’utilisation de la plateforme d’échange électronique des avocats.

Paraphé par le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader et le bâtonnier de l’Ordre des avocats auprès des Cours d’appel d’Agadir, Guelmim et Laâyoune, Me Hassan Wahbi, l’accord vise notamment la mise en place d’un cadre réglementaire pour la formation à l’utilisation de la plateforme d’échange par voie électronique au profit du barreau.

En vertu de ce mémorandum d’entente, le ministère s’engage à assurer au profit des formateurs choisis par l’Ordre des avocats des sessions de formation à l’utilisation de la plateforme d’échange électronique élaborée par le département de la Justice.

Il s’engage également à accompagner les formateurs lors des sessions de formation qu’ils assureront au profit des avocats du barreau, et à leur fournir toutes les informations nécessaires et le soutien technique.

L’Ordre des avocats auprès des Cours d’appel d’Agadir, Guelmim et Laâyoune s’engage, pour sa part, à coordonner avec le ministère de tutelle sur tout ce qui concerne l’utilisation de ladite plateforme par les avocats du barreau, et à fournir au ministère une liste de formateurs qui devraient bénéficier des stages de formation, ainsi que leurs adresses électroniques.