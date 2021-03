Adoption en commission du projet de loi organique relatif à la Chambre des conseillers

jeudi, 4 mars, 2021 à 12:45

La Chambre des représentants a adopté récemment le projet de loi n° 15-18 relatif au financement collaboratif “Crowdfunding”. En attendant l’ultime étape, qui est la publication au Bulletin Officiel (BO) et le lancement des plateformes de financement dédiées, plusieurs jeunes porteurs de projets et start-up envisagent de financer leur projet via ce mécanisme et se préparent, d’ores et déjà, pour lancer leurs campagnes.