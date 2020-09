Chambre des représentants: Le groupe de travail thématique chargé de la législation relative au système de santé arrête les axes de son action

lundi, 14 septembre, 2020 à 18:54

Rabat – Le groupe de travail thématique chargé de la législation relative au système de santé à la Chambre des représentants a entamé, lundi, la mise en œuvre de son programme d’action, en arrêtant les axes et la méthodologie de son travail, sa structure et son planning.

Lors de sa deuxième réunion, le groupe de travail thématique a identifié trois principaux axes à travers lesquels seront abordés les problématiques les plus importantes liées à la couverture médicale, à la gouvernance du secteur, à la pratique des professions médicales et paramédicales, à la recherche scientifique, aux infrastructures et à la carte sanitaire, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Il s’agit également, selon la même source, de formuler des recommandations et des propositions pour promouvoir le système de santé du Royaume, conformément à la Haute Vision Royale qui tend à assurer une protection sociale à l’ensemble des Marocains et à la généraliser à toutes les catégories de la société, comme exprimé dans le discours royal prononcé par SM le Roi Mohammed VI à l’occasion de la fête du Trône.

En ce qui concerne la méthodologie de travail, explique la Chambre des représentants, il sera procédé à la tenue de réunions internes, à l’audition de fonctionnaires dans le domaine sur des sujets prioritaires et à l’organisation de journées d’étude qui rassembleront des représentants de diverses parties prenantes, des experts et des chercheurs.

Il a, également, été décidé de former des groupes de travail selon les axes fixés et de désigner deux rapporteurs pour le groupe de travail thématique, l’un de la majorité et l’autre de l’opposition, ajoute le communiqué.

Le groupe de travail thématique chargé de la législation relative au système de santé a appelé les citoyens et toutes les instances concernées à soumettre leurs propositions afin d’enrichir et d’améliorer ce travail, compte tenu de l’importance de ce sujet et de ses répercussions sur toutes les tranches de la société, expliquant que cela peut se faire via le portail électronique de la Chambre.