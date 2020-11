Covid-19: les décès en hausse s’expliquent par le passage en phase III de certaines provinces (ministre)

mercredi, 18 novembre, 2020 à 9:45

Rabat – La tendance à la hausse des décès au Maroc liés à la pandémie de Covid-19 s’explique par l’augmentation significative du nombre des cas d’infection et le passage de certaines provinces en phase III de propagation du virus, a indiqué mardi à Rabat le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb.

Cette augmentation des décès est due à la hausse observée du nombre de contaminations dans la période post-confinement avec l’entrée d’un certain nombre de provinces dans la troisième phase de propagation du Covid-19, a souligné M. Ait Taleb qui répondait à une question orale sur “les causes de la hausse des cas de décès parmi les personnes contaminées”, présentée par le groupe Authenticité et modernité à la Chambre des conseillers.