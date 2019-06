Une délégation marocaine s’enquiert de l’expérience de la Jordanie en matière de gestion des affaires parlementaires

jeudi, 20 juin, 2019 à 23:48

Amman- Une délégation parlementaire marocaine, représentant le Groupe d’amitié parlementaire jordano-marocain, a tenu, jeudi à Amman, une réunion avec le ministre jordanien des Affaires politiques et parlementaires, Musa Al-Maayta, pour prendre connaissance de l’expérience de la Jordanie dans le domaine des affaires parlementaires.

La délégation marocaine comprend Khadija Ziani (groupe du Rassemblement constitutionnel), président du groupe d’amitié, Touria Faraj (groupe authenticité et modernité), Aziza Aba (groupe istiqlalien de l’unité et de l’égalitarisme), Fatima Zahra Nazih (groupe haraki) et Abdelaziz El Aid (groupe Justice et Développement).