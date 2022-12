Entretiens entre M. Mayara et une délégation de sénateurs français

vendredi, 2 décembre, 2022 à 20:15

Rabat – Le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, s’est entretenu, vendredi à Rabat, avec une délégation de sénateurs français présidée par Michelle Gréaume, vice-présidente du Groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc du Sénat de la République Française, en visite de travail dans le Royaume du 1er au 4 décembre.

Un communiqué de la Chambre des conseillers indique que cette rencontre, qui s’est déroulée en présence du président du Groupe de coopération et d’amitié parlementaire Maroc-France à la deuxième Chambre, Mohamed Zidouh, a été l’occasion de discuter des relations bilatérales et de souligner la nécessité de les développer dans tous les domaines, en accordant une attention particulière à la dynamisation de la dimension parlementaire en matière de coopération entre les deux pays.

S’agissant de la question du Sahara marocain, M. Mayara a soutenu que la visite prévue à Laâyoune permettra, sans aucun doute, à la délégation française de s’enquérir des progrès majeurs que connaissent les provinces du Sud sur les plans social et économique, ainsi que sur le plan de la consécration des libertés et droits, notamment socioéconomiques, et ce dans le cadre de la vision de l’Etat marocain visant à garantir les conditions de la vie digne pour les populations de ces régions du Royaume.

De leur côté, les membres de la délégation française ont confié que leur visite témoigne de la volonté du Groupe interparlementaire d’amitié France-Maroc du Sénat, de contribuer au renforcement et à l’approfondissement de l’amitié maroco-française.

Ils ont également salué, dans ce cadre, le rôle central du président de ce groupe, Christian Cambon, qui compte parmi les plus fervents défenseurs des causes marocaines.

La délégation française s’est félicitée, à cette occasion, de l’intensité du dialogue humain, culturel et économique entre le Maroc et la France, affirmant que la coopération entre les institutions des deux pays doit être hissée au niveau de la dynamique distinguée des relations bilatérales.

Par ailleurs, ces entretiens ont été l’occasion pour les deux parties de mettre en exergue le rôle important de la coopération parlementaire en matière de renforcement des relations économiques et commerciales entre le Maroc et la France, faisant part de leur volonté de faire usage de l’ensemble des mécanismes mis à leur disposition pour donner un nouvel élan au dialogue parlementaire, notamment à travers l’action des groupes d’amitié et de coopération des deux Chambres, l’échange de visites.

Les deux parties ont également exprimé leur souhait de reprendre prochainement les sessions du Forum parlementaire franco-marocain.