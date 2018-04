Le parlement marocain et le parlement d’Amérique latine et des Caraïbes conviennent d’établir des canaux de communication et d’interaction

mercredi, 25 avril, 2018 à 19:58

Rabat – Le parlement du Royaume du Maroc et le parlement d’Amérique latine et des Caraïbes ont signé, mercredi à Rabat, un mémorandum d’entente visant à établir des canaux de communication et d’interaction parlementaire, à travers l’échange de visites, d’expertises, d’expériences et des informations et documents entre les deux parties.